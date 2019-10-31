أوغندا تخطط لنشر المزيد من القوات لتأمين الصومال

الخميس 31 أكتوبر 2019

حسن محمد

كتب السعودية نيوز

أكد أحد كبار ضباط الشرطة أن أوغندا تخطط لنشر المزيد من أفراد الشرطة للعمل في إطار وحدة الشرطة المشكلة التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.



وقالت جريس تورياجوماناوي ، مديرة عمليات دعم السلام في قوة الشرطة الأوغندية ، إن كمبالا تعمل على توفير الخدمات اللوجستية لنشر المزيد من وحدات الشرطة المشكلة للمساعدة في تأمين الصومال.

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"تجري الاستعدادات لضمان نشر وحدة مشكلة ثانية كما تم الاتفاق عليه مؤخرًا. وقالت في مقديشو خلال اجتماع مع سايمون مولونجو ، نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال ، إننا نعمل على الحصول على المعدات اللازمة.

وقالت بعثة الاتحاد الافريقي ان تورياجوماناوي الذي كان في الصومال لتقييم وضع المعدات ورفاهية الافراد ادلى بهذه التصريحات يوم الخميس خلال اجتماعه مع مولونجو في مقديشو.

خلال الزيارة ، تفقدت حالة المعدات المملوكة للوحدات في قاعدة العمليات الأمامية للجزيرة خارج مقديشو.

بموجب الخطة الانتقالية في الصومال ، تعمل شرطة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال على ضمان تزويد قوة الشرطة الصومالية بالقدر الكافي استعدادًا لتحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على القانون والنظام في البلاد عندما تغادر بعثة الاتحاد الأفريقي في عام 2021.

وخلال الاجتماع ، قال مولونجو إن وحدة الشرطة الأوغندية ، التي تضم أفراد من وحدة الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الأفراد ، ما زالت تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق مكاسب بعثة الاتحاد الأفريقي في مواجهة الإرهاب.