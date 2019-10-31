الحكومة الإثيوبية: مقتل 78 شخص واعتقال 409 في أعمال عنف

الخميس 31 أكتوبر 2019

ابي احمد

كتب السعودية نيوز

أكدت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي "بليني سيوم"، مقتل 78 شخص واعتقال409 من المتورطين في أعمال عنف شهدتها مناطقة واسعة بأقليم أوروميا ومدينة درايداو منذ مطلع الأسبوع الحالي.

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وقالت "سيوم"، في مؤتمر صحفي عقدته لوكالات الإعلام الأجنبية، إن أحداث العنف الأخيرة تسببت في خسائر كبيرة بالممتلكات.

وأوضحت أن من ارتكبوا أعمال العنف في مختلف المناطق بإقليم أوروميا، هم قوة مناوئة (دون تحديدها) تهدف لتحقيق أغراض سياسية من خلال نشر العنف والرعب والتخويف والإحباط بمختلف أنواعه ليظهروا للإثيوبيين أن الحكومة الحالية غير قادرة على تثبيت السلم والأمن والتحول الديمقراطي.

واشارت إلى أن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد ملتزمة بضمان سيادة القانون وتقديم المتورطين إلى العدالة وإكمال عملية الإصلاحات لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد.

ولفتت سيوم، إلى أن محاولات العنف من القوة المناوئة تهدف لدفع الحكومة الإثيوبية إلى اتخاذ إجراءات عنيفة، موضحة أن المسؤولين يعوا هذه الأغراض ويتجنبون اتخاذ خطوات تؤدي لانتهاك الحقوق.

وشهدت العاصمة أديس أبابا ومدن أخرى بإقليم أوروميا وهرر أعمال عنف، عقب