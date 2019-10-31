الحزام الأمني يتمكن من دحر ميليشيا الإصلاح من أحور

الخميس 31 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب السعودية نيوز

تمكنت قوات الحزام الامني من دحر ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني، مساء اليوم، من مدينة احور الى شرق المدينة بمحافظة أبين .

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وقالت عمليات قوات الحزام في أحور ان المعارك تواصلت في مفرق حناد غرب مدينة احور بعد التصدي للقوات الغازية حيث اسفرت تلك المعارك الى سقوط ستة قتلى بالاضافة الى عدد من الجرحى من تلك القوات القادمة من شبوة.

وأكدت العمليات أن 10 من افراد الحزام والمقاومة نقلوا الى المستشفى في حالة خطيرة ومتوسطة

وتزامن تقدم قوات الحزام الأمني مع وساطة قبلية يقودها عدد من مشائخ المنطقة من أجل ايقاف المعارك الدائرة رحاها هناك.

وجاء تدخل قوات الحزام الأمني، عقب قيام قوات تابعة لميليشيا الإصلاح بالهجوم على مواقعها في مدينة أحور، مخترقة الهدنة التي أعلنتها السعودية بالتزامن مع بدء حوار جدة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية .