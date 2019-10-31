- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحزام الأمني يتمكن من دحر ميليشيا الإصلاح من أحور والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
السعودية نيوز
تمكنت قوات الحزام الامني من دحر ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني، مساء اليوم، من مدينة احور الى شرق المدينة بمحافظة أبين .
وقالت عمليات قوات الحزام في أحور ان المعارك تواصلت في مفرق حناد غرب مدينة احور بعد التصدي للقوات الغازية حيث اسفرت تلك المعارك الى سقوط ستة قتلى بالاضافة الى عدد من الجرحى من تلك القوات القادمة من شبوة.
وأكدت العمليات أن 10 من افراد الحزام والمقاومة نقلوا الى المستشفى في حالة خطيرة ومتوسطة
وتزامن تقدم قوات الحزام الأمني مع وساطة قبلية يقودها عدد من مشائخ المنطقة من أجل ايقاف المعارك الدائرة رحاها هناك.
وجاء تدخل قوات الحزام الأمني، عقب قيام قوات تابعة لميليشيا الإصلاح بالهجوم على مواقعها في مدينة أحور، مخترقة الهدنة التي أعلنتها السعودية بالتزامن مع بدء حوار جدة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية .
كانت هذه تفاصيل خبر الحزام الأمني يتمكن من دحر ميليشيا الإصلاح من أحور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.