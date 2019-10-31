- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
صفارات الإنذار
كتب
السعودية نيوز
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن صفارات الإنذار دوت في عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "تتفعيل صفارات الإنذار في كيبوتس علوميم وبئيري" وأنه يُحقق في أسباب إطلاق صافرات الإنذار. وبحسب موقع "ريشت كان"، دوت صفارات الإنذار دوت في مستوطنة أشكول المحاذية لقطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.
وقال موقع 0404 الإسرائيلي، إن صاروخاً من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنات غلاف غزة.
ويشهد قطاع غزة هدوءاً نسبياً منذ فترة بعد جهود إقليمية في تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إلا أن الأوضاع قابلة للانفجار حسب تقديرات أمنية إسرائيلية، بسبب سوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
كانت هذه تفاصيل خبر صفارات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.