صفارات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة

الخميس 31 أكتوبر 2019

صفارات الإنذار

كتب Advertisements السعودية نيوز

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن صفارات الإنذار دوت في عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.



وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "تتفعيل صفارات الإنذار في كيبوتس علوميم وبئيري" وأنه يُحقق في أسباب إطلاق صافرات الإنذار. وبحسب موقع "ريشت كان"، دوت صفارات الإنذار دوت في مستوطنة أشكول المحاذية لقطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.

وقال موقع 0404 الإسرائيلي، إن صاروخاً من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنات غلاف غزة.

ويشهد قطاع غزة هدوءاً نسبياً منذ فترة بعد جهود إقليمية في تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إلا أن الأوضاع قابلة للانفجار حسب تقديرات أمنية إسرائيلية، بسبب سوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.