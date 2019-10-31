الإمارات.. السجن 10 سنوات لوافد آسيوي قتل أمه

الخميس 31 أكتوبر 2019

محكمة الجنايات في دبي

كتب Advertisements السعودية نيوز

حكمت محكمة الجنايات في دبي،بالسجن 10 سنوات على موظف آسيوي وزوجته، وذلك بعد أن تسببا في وفاة والدته بعد تعذيبها.



وأدين الابن الآسيوي(29 سنة)، وزوجته (28 سنة) بالتسبب في وفاة والدته بتعذيبها بالضرب والحرق، وإصابتها بكسور متعددة في الضلوع، ونزيف بالعضلات وتجمع دموي على سطح الرحم، وحروق من الدرجة الأولى، وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى، وجزء من العين اليسرى، وفقًا لـ”البيان”.

وقالت إحدى جارات الزوجين التي مثلت كشاهدة عيان، إن زوجة الابن حضرت إلى شقتها وأخبرتها بأنها تريد منها الاعتناء بطفلتها الصغيرة، وبعد يومين اتجهت إلى إحدى الغرف لتفاجأ بامرأة مسنة في حالة يرثى لها.