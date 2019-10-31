الأسد يحذر تركيا من بدء الحرب

الخميس 31 أكتوبر 2019

بشار الأسد

كتب السعودية نيوز

أكد الرئيس السوري "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء، أن المحتل التركي هو وكيل أمريكا بالحرب في البلاد، مشدداً على حتميه خروج النظام التركي من الأراضي السورية بكل الوسائل بما في ذلك خيار الحرب.

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وأوضح الأسد في مقابلة مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية" اليوم الخميس، أن "الاتفاق الروسي التركي بشأن الشمال السوري مؤقت وهو يلجم الجموح التركي باتجاه تحقيق المزيد من الضرر عبر احتلال المزيد من الأراضي السورية وقطع الطريق على الأمريكي".

وأكد الرئيس السوري أن "الاتفاق خطوة إيجابية لا تحقق كل شيء، لكنها تخفف الأضرار وتهيئ الطريق لتحرير المنطقة في القريب العاجل".

وشدد على أن "المبادئ الروسية واضحة خلال هذه الحرب وتستند إلى القانون الدولي، إلى سيادة سوريا، إلى وحدة الأراضي السورية، هذا الموضوع لم يتغير لا قبل ولا بعد ولا بتغير الظروف، ولكن السياسة الروسية تعتمد على التعامل مع الأمر الواقع".