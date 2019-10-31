محكمة بلجيكية تأمر باستعادة زوجة داعشي وطفليها من سوريا

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رويترزالجمعة 2019/11/1 12:58 ص بتوقيت أبوظبي
زوجات الدواعش الأجانب صداع في رأس أوروبا
أمرت محكمة في بروكسل الحكومة البلجيكية، الخميس، باستعادة امرأة كان زوجها أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مع طفليها خلال 75 يوما.
وتنتظر المرأة التي تبلغ من العمر 23 عاما وطفلاها فرصة للعودة إلى بلجيكا من مخيم للنازحين في منطقة خاضعة للسيطرة الكردية بشمال شرقي سوريا.
وقالت المحكمة الابتدائية في بروكسل إن الحكومة البلجيكية ستواجه غرامة يومية إذا لم تُعد المرأة في الوقت الذي حددته المحكمة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعد سجلا مشتركا لمكافحة الإرهاب في سبتمبر/أيلول الماضي؛ أملا في تسهيل الملاحقة القضائية والإدانة للمشتبه بأنهم إرهابيون ومن يعودون لبلادهم بعد القتال مع داعش في العراق وسوريا.
وتستهدف الخطوة أيضا تهدئة المخاوف المتعلقة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين حاربوا مع داعش والذين ما زالوا محتجزين في العراق وسوريا.
وطالما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذي حاربوا مع داعش، الأمر الذي تحفظت عليه معظم الدول الأوروبية.
وبإشراف أمريكي، وضع المئات من زوجات الدواعش وأبنائهم في مخيمات بالشمال السوري، فضلا عن احتجاز الآلاف في سجون عراقية.
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