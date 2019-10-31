عزل ترامب واعتراف داعش.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: هوك: إيران أنفقت 16 مليار دولار على مليشياتها بالعراق وسوريا، والبرهان: ملتزمون بحماية الثورة السودانية حتى تحقق أهدافها، وداعش الإرهابي يقر بمقتل البغدادي ويختار القرشي بديلا، والنواب الأمريكي يوافق على استمرار النظر في إجراءات عزل ترامب، مصادر لبنانية: استقالة الحريري تربك حزب الله.. وعودته للحكومة محسومة، ومحللون غربيون يضعون 3 سيناريوهات للأزمة اللبنانية أخطرها حزب الله، والرئيس العراقي: عبدالمهدي وافق على تقديم استقالته وإجراء انتخابات مبكرة، ومصر تأمل في أن تسفر مفاوضات واشنطن حول سد النهضة عن اتفاق، وإثيوبيا تعلن مشاركتها في اجتماعات سد النهضة بواشنطن.

وفي الاقتصاد تطالعون: الحصاد المر لاقتصاد تركيا.. رقم سلبي جديد يضاف إلى رصيد أردوغان، ومسؤولون صينيون يبدون شكوكا في التوصل لاتفاق تجاري مع ترامب، وأسعار النفط تصعد متجاهلة زيادة المخزونات الأمريكية، والذهب يرتفع مع تراجع الدولار بضغوط قرار الفائدة، ودافوس الصحراء.. سابك السعودية توقع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز الاستثمارات، وروسيا تخفض إنتاج النفط في أكتوبر التزاما باتفاق أوبك، وقرار المركزي الأمريكي يدفع أسهم أوروبا للارتفاع.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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