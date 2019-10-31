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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأسد معلقاً على مقتل البغدادي: مجرد شخص يبدل ويستبدل في أي وقت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن أبو بكر البغدادي زعيم داعش الإرهابي كان في السجون الأمريكية بالعراق والولايات المتحدة أخرجته ليلعب هذا الدور فهو مجرد شخص يبدل ويستبدل في أي وقت.
وقال الأسد في أول تعليق له على مقتل البغدادي في حوار تليفزيوني، إن الحكومة السورية لم تعلم بمقتل البغدادي سوى من الإعلام.
وأضاف الرئيس السوري "لم يكن لنا أي علاقة بمقتل البغدادي والأهم من ذلك لا نعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا".
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