شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النواب الأمريكي يصوت لصالح إجراءات إمكانية عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وسائل إعلام، بأن مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح المضي بالتحقيق علنا في إجراءات إمكانية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وبحسب المصادر، فإن ترامب ندّد بقرار مجلس النواب بشأن آلية عزله.

ووصف ذلك بأنه "أكبر حملة مطاردة سياسية" في التاريخ الأميركي.

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