الرئيس اللبناني يوجه عدد من الرسائل إلى المتظاهرين والأحزاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365

وجه الرئيس اللبناني ميشيل عون في كلمته التي القاها مساء اليوم، عدد من الرسائل إلى المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام والأحزاب التي يراها المتظاهرون بإنهم سبب التدهور السياسي والإقتصادي في البلاد .



وفي رسائله إلى المتظاهرين، قال الرئيس عون، أن الطريق لمكافحة الفساد في لبنان طويل .. مؤكداً أن البلاد على أبواب تشكيل حكومة ويجب اختيار الوزراء على أساس الكفاءات .

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وأستطرد أن تشكيل الحكومات في لبنان يخضع لتوازنات خاصة .. لافتاً إلى أن الخطة الاقتصادية في لبنان لا تزال تنتظر الإقرار

وطالب الرئيس عون المتظاهرين بالضغط على البرلمان لإقرار قانون إعادة المال المنهوب .. متعهداً لهم بمكافحة الفساد وتحسين الإقتصاد .

وقال "كان على الحكومة معالجة الأزمات أولها وضع لبنان الاقتصادي" .. مؤكداً أن الاستقرار الأمني في لبنان أولوية لديه .

وفي رسالته إلى الأحزاب، قال الرئيس عون، أن توظيف شارع ضد شارع في لبنان أمر خطير جدا .. متعهداً بنقل لبنان من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية .. مشدداً على ضرورة الانتماء للوطن أولا وليس لزعماء الطوائف .