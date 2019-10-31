شكرا لقرائتكم الأسد: أردوغان ومجموعته أعداء.. تركيا ليست عدوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال مقابلة مع تلفزيون النظام، الجمعة، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومجموعته "أعداء"، لكن تركيا ليست عدوا.

وأعلن أن الاتفاق التركي الروسي بشأن المنطقة الشمالية الشرقية مؤقت وليس دائما، معتبرا أنه "اتفاق جيد على المدى المنظور".

وذكر أن الاتفاق المذكور خطوة إيجابية، ولكنها لا تحقق كل شيء، بل تخفف الأضرار وتهيئ الطريق لسيطرة النظام على المنطقة قريبا، على حد تعبيره.

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وألمح رئيس النظام إلى سيناريو مشابه سيحدث في إدلب بعد أن تستنفد كل الفرص السياسية، على حد تعبيره.

وتعهد بإعادة سيطرة النظام بالكامل على المناطق الحدودية بالتدريج، وليس التواجد العسكري فحسب.

وعن ملف العلاقة مع الأكراد، أشار الأسد إلى أن معظمهم كانوا دائما مع النظام السوري، مضيفا "نستطيع بكل بساطة أن نعيش مرة أخرى معا، وإذا كان الجواب لا، فهذا يعني أن سوريا لن تكون مستقرة في يوم من الأيام"، على حد قوله.

وتحدث رئيس النظام عن ما أسماه "استيعاب الجميع ضمن المنظومة الوطنية بعد إجراءات خاصة لإعادة دمجهم".