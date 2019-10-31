بث مباشر.. بشار الأسد: كل ما يقوله أي أمريكي ليس له مصداقية.. وترامب أفضل رئيس.. والخيار العسكري الحل لمواجهة العدوان التركي

الموجز

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن دونالد ترامب أفضل رئيس أمريكي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انقلب على سوريا.

وجاءت تصريحات الأسد، في مقابلة مع قناة «الإخبارية السورية» الرسمية، التي قال فيها إن ترامب أفضل رئيس أمريكي، لأنه أكثر رئيس شفافية.

وقال الأسد: «ترامب يقول بصراحة، نحن نريد النفط، وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية».

وتابع: «علينا ألّا نراهن على أي رئيس أمريكي، وكل ما يقوله الأمريكي ليس له مصداقية».

واستمر بقوله: «أما بالنسبة للجيش التركي، فهو الوكيل الأمريكي في هذه الحرب وعلينا أن نترك المجال للعملية السياسية وإن لم تعط نتائج نتجه باتجاه الحرب».

وواصل الرئيس السوري: «الجيش التركي في البداية كان على اتفاق مع الجيش السوري إلى أن انقلب عليه أردوغان، وعلينا ألّا نحوّل تركيا إلى عدو، وذلك بالتنسيق مع روسيا وإيران».

لوح الرئيس السوري بشار الأسد، بلجوء بلاده إلى الخيار العسكري في المنطقة الشمالية، بعد استنفاذ جميع الوسائل السياسية.

وأكد الأسد، خلال مقابلة مع قناتين تلفزيونيتين محليتين، الخميس، أن العدوان التركي على الشمال السوري يعبر عن مطامع سيئة، لكنه أوضح أهمية العملية السياسية لإنهاء هذا العدوان.

وشدد على أنه من حق بلاده الدفاع عن وحدة أراضيها، والتعامل بحذر مع أي "طروحات انفصالية".

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وفي حديثه عن الأكراد، قال الأسد: "الأكراد بمعظمهم كانوا دائماً مع الدولة السورية وكانوا يتواصلون معنا ويطرحون أفكاراً وطنية حقيقية ونعم بكل بساطة نستطيع أن نعيش مرة أخرى معاً".

وقال: إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه يظلان أعداء لنا"، وأضاف أن سياسة روسيا تجاه بلاده تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

واعتبر الأسد أن مقتل أبوبكر البغدادي لن يكون له أي تأثير على الفكر المتطرف. مضيفاً: "سيعاد إنتاج البغدادي وداعش باسم آخر".

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد نحو أسبوعين من إطلاق أنقرة هجوما عسكريا في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية وهو ما قوبل بانتقادات دولية واسعة.

وأصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، الأربعاء، بالإجماع قرارا يدين الهجوم العسكري التركي شمال شرقي سوريا، حيث أكد النواب بمختلف اتجاهاتهم "إدانتهم" لهذه العملية.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي صوت أيضا بالإجماع الأسبوع الماضي على مشروع قرار يندد بالهجوم التركي ويدعو إلى مبادرة أوروبية أو دولية لوقفه.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك إثر عدوان أنقرة على شمالي سوريا.