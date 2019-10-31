بشار الأسد يكذب رواية مقتله.. ويؤكد: البغدادي كان في السجون الأمريكية في العراق وأخرجوه ليلعب هذا الدور.. وتركيا وكيلهم في الحرب

الموجز

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام.

ليس لنا علاقة بالموضوع

وصرح بشار الأسد، خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، اليوم الخميس، بأن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو أنه لا يعرف "إذا كانت العملية حصلت أم لا".

سيناريو واشنطن

وأكد الرئيس السوري أن "السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي متزعم تنظيم داعش جزء من الخدع الأمريكية وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه إلا إذا أتوا بالدليل".

وأفاد بأن "البغدادي كان في السجون الأمريكية في العراق وأخرجوه ليلعب هذا الدور"، مضيفا أن زعيم "داعش" هو "مجرد شخص يبدل بأي لحظة وبأي وقت".

البغدادي

وتابع قائلا: "أعتقد أنه سيعاد إنتاجه باسم وشخص آخر وربما يعاد إنتاج داعش حسب الحاجة تحت عنوان آخر ولكن يبقى الفكر نفسه والاستخدام نفسه والمدبر هي الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه لم يكن لسوريا أي علاقة بالعملية العسكرية التي تمت فيها تصفية البغدادي وأنه لا يوجد أي تواصل بينها وبين أي مؤسسة أمريكية.

الاتفاق الروسي التركي

وأوضح الأسد أن "الاتفاق الروسي التركي بشأن الشمال السوري مؤقت ويلجم الجموح التركي باتجاه تحقيق المزيد من الضرر عبر احتلال المزيد من الأراضي السورية وقطع الطريق على الأمريكي".

وبين أن "الاتفاق خطوة إيجابية لا تحقق كل شيء، لكنها تخفف الأضرار وتهيئ الطريق لتحرير المنطقة في القريب العاجل".

تركيا وكيل واشنطن

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وشدد الرئيس السوري على "أن تركيا هي وكيل واشنطن في الحرب وأنها إذا لم تخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب".

وأوضح أن دخول الجيش السوري إلى مناطق الشمال السوري هو تعبير عن دخول الدولة السورية بكل الخدمات التي تقدمها وقد وصل الجيش إلى أغلب المناطق ولكن ليس بشكل كامل.

وأشار إلى أن الهدف النهائي هو العودة إلى الوضع السابق للمنطقة وهو سيطرة كاملة للدولة عليها، مؤكدا أن الأكراد في معظمهم كانوا دائما على علاقة جيدة مع الدولة ويطرحون أفكارا وطنية حقيقية.

لن نكون مستقرين

وأكد بشار الأسد أنه وبكل بساطة "نستطيع أن نعيش مرة أخرى معا وإذا كان الجواب لا، فهذا يعني أن سوريا لن تكون مستقرة في يوم من الأيام".

وذكر أن دخول الجيش إلى المناطق الشمالية الشرقية لا يمكن أن يكون من أجل القيام بعمل أمني عسكري بحت، وإنما دخول الدولة بكافة الخدمات التي يجب أن تقدمها.

ندافع عن اراضينا

إلى ذلك، أعلن الأسد أنه من حق سوريا أن تدافع عن وحدة أراضيها وأن تكون حذرة من الطروحات الانفصالية، مفيدا بأنه لا توجد لديهم مشكلة "مع التنوع السوري لأنه تنوع جميل وغني وهذا الغنى يعني قوة".

وبخصوص تشكيل لجنة مناقشة الدستور، صرح الرئيس بأن سوريا لم تقدم أي تنازلات وأن ما يهمها أن أي شيء ينتج عن لقاءاتها ويتوافق مع المصلحة الوطنية حتى لو كان دستورا جديدا، ستوافق عليه دمشق، مشددا على أنه إذا كان أي تعديل للدستور ولو طال "بندا واحدا وتعارض مع مصلحة الوطن، فستقف دمشق ضده ولن تسير به".

داعش الإرهابي

وعين تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قائداً له، خلفاً لزعيمه أبي بكر البغدادي، الذي قتل على يد قوات أمريكية خاصة. وطلب التنظيم من أتباعه "إعلان الولاء للقائد الجديد لداعش".

وطبقاً لمسؤولين أمريكيين، نفذت قوات خاصة الغارة في سوريا حيث قتل البغدادي نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها عندما حوصر في نفق.