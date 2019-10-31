محافظة الجيزة: قطع المياه عن 4 مناطق لـ 8 ساعات من 11 مساء الجمعة وحتى صباح السبت

الموجز
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإيقاف محطة رفع صرف صحى أرض اللواء بحى بولاق الدكرور لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل مما يضطرها لـ "قطع مياه الشرب" لمدة 8 ساعات.
وأكدت محافظة الجيزة، أن القطع يبدأ فى الساعة الـ 11 مساء غدِ الجمعة الموافق 1/11/2019 وحتى الساعة الـ 7 صباح السبت الموافق 2/11/2019، وذلك لإيقاف تدفقات شبكات إنحدار الصرف الصحى الخاصة بالمحطة.
وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( شارع الهرم بدءاً من ميدان نصر الدين وحتى المساحة – شارع الهرم وحتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثانى والثالث – ترعة عبدالعال " 1-2 " – كفرطهرمس ). جسبما ذكر موقع "اليوم السابع".
واهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع ، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات المياه النقية والصالحة للشرب لسد إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ).
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