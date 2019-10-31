الحوثيون يعلنون عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" عن "إسقاط ​طائرة​ تابعة للتحالف العربي الذي تقوده ​السعودية​ في محافظة ​الحديدة​ غرب ​اليمن​"، مشيرة الى أن "إسقاط الطائرة تم بعد خرقها الأجواء اليمنية وممارسة أعمال عدائية وتحليقها في أجواء الحديدة "يعد خرقا واضحا وصريحا ل​اتفاق السويد​".

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