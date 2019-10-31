كوربين يتهم ترامب بالتدخل في الانتخابات البريطانية

اتهم زعيم ​حزب العمال البريطاني​ المعارض، ​جيريمي كوربين​، الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، بـ"التدخل في ​الانتخابات​ البريطانية من أجل فوز صديقه ​بوريس جونسون​". يذكر أن الانتخابات البرلمانية المبكرة من المقرر أن تجري في ​بريطانيا​ يوم 12 كانون الاول المقبل.

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