مسؤولون عراقيون لرويترز: إيران تدخلت لمنع إسقاط عادل عبد المهدي

نقلت وكالة "​رويترز​" للانباء عن مسؤولين عراقيين لأن "​إيران​ تدخلت لمنع إسقاط رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي"، مشيرين إلى أن "قائد قوات ​القدس​ التابعة لحرس ​الثورة الاسلامية​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني طلب الأربعاء من ​هادي العامري​ والحشد الاستمرار في دعم عبدالمهدي وعقد الأربعاء اجتماعا سريا مع قادة ​الحشد الشعبي​ في ​بغداد​".

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