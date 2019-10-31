أفادت ​وزارة المالية​ ​السعودية​ بأن "ميزانية عام 2020 التقديرية ستحقق إيرادات بقيمة 833 مليار ريال وتنفق 1020 مليار ريال"، موضحة أن "ميزانية السعودية لعام 2019 ستنفق 1048 مليار ريال والإيرادات المتوقعة للميزانية بنهاية 2019 هي 917 مليار ريال". ولفتت الى أن "العجز في ميزانية 2020 من المتوقع أن يبلغ 187 مليار ريال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية السعودية: ميزانية 2020 ستحقق إيرادات بـ833 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.