ملكة بريطانيا توقع على قانون لإجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون الأول

وقعت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على مشروع قانون يقضي بإجراء انتخابات مبكرة في المملكة المتحدة في 12 كانون الأول المقبل.
وبعد أن حصل مشروع القانون المذكور، سابقا هذا الأسبوع، على مصادقة مجلسي البرلمان البريطاني، يتعين على مجلس العموم (المجلس الأسفل)، أن ينحل في 6 تشرين الثاني المقبل، لتمكين الأحزاب السياسية من خوض حملاتها الانتخابية وذلك خلال 25 يوما، اعتبارًا من هذا التاريخ.
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