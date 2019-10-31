ملكة بريطانيا توقع على قانون لإجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون الأول

وقعت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على مشروع قانون يقضي بإجراء ​انتخابات​ مبكرة في ​المملكة المتحدة​ في 12 كانون الأول المقبل.

وبعد أن حصل مشروع القانون المذكور، سابقا هذا الأسبوع، على مصادقة مجلسي ​البرلمان البريطاني​، يتعين على مجلس العموم (المجلس الأسفل)، أن ينحل في 6 تشرين الثاني المقبل، لتمكين الأحزاب السياسية من خوض حملاتها الانتخابية وذلك خلال 25 يوما، اعتبارًا من هذا التاريخ.

