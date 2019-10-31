ترامب: اتفاق بريكست لا يتيح لبريطانيا عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق بريكست الذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الاوروبي، لا يتيح لبريطانيا عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وفي اتصال عبر إذاعة "ال بي سي" البريطانية، قال ترامب "لأكون صريحا معك مع هذا الاتفاق وفي بعض وجوهه لا يمكن إقامة علاقات تجارية. لا يمكننا ابرام اتفاق تجاري مع بريطانيا".
وكان ترامب وعد في وقت سابق بالتوصل مع المملكة المتحدة الى "اتفاق رائع".
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