إفراج تركيا عن 18 جنديا من قوات النظام السوري وتسليمهم عبر معبر الدرباسية

ذكرت قناة "العربية"، بأن ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ أعلن عن أن "​تركيا​ أفرجت عن 18 جنديا من قوات ​النظام السوري​ وسلمتهم عبر معبر الدرباسية".

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