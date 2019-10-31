جاويش أوغلو وبومبيو يبحثان هاتفيا قراري البرلمان الأميركي حول تركيا والملف السوري

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ ونظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ يبحثان هاتفيا قراري ​مجلس النواب الأميركي​ حول ​تركيا​ والملف السوري".

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