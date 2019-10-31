وزير المالية السوداني: الخرطوم يتفق مع البنك الدولي وصندوق النقد على إصلاحات

كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي عن أن "السودان اتفق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خارطة طريق لإعادة تأهيل البلاد"، مشيراً إلى أن "الخطة تتضمن إصلاحات هيكلية"، لافتاً إلى أنه "السودان لن يتعين عليه أن يدفع متأخرات الديون لمقرضيه وقد يتضمن أيضا دعما غير مالي".
ولفت إلى ان "مفاوضات مع دائنين آخرين ستبدأ في آذار"، مشيراً إلى ان "بناء على ذلك سيبدأ برنامج إعفاء ديون السودان بنهاية 2020"، مضيفاً "أصدقاء السودان" سيمولون موازنة البلاد للعام 2020 وإن الوزارة قدمت إلى المانحين طلبات لتمويل 20 مشروعا ولم يحدد هوية أولئك المانحين".
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