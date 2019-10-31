غوتيريس يحذّر من مغبة مضي الهند في تقسيم إقليم كشمير

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​ من "مغبة مضي السلطات ​الهند​ية في تقسيم إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه مع ​باكستان​، إلى إقليمين اتحاديين"، معرباً عن "قلقه بشأن الوضع في إقليم كشمير، وعقد لقاءات مع كل من مندوبي الهند وباكستان لدى ​الأمم المتحدة​، بناء على طلب منه، لمناقشة الموقف في الإقليم".

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