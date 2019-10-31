حيا النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي سمع شعبه، سمع وجعهم وصرختهم تجاه الفاسدين، تحية لمن تعهد ب​مكافحة الفساد​ ودفع ​الاقتصاد​ نحو الأمام، وصل الصوت، على أمل أن نصل الى النتائج، فيكون النصف الثاني من العهد مرحلة الأفعال".

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كانت هذه تفاصيل خبر شامل روكز للرئيس عون: وصل الصوت على أمل أن نصل الى النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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