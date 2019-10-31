حواط: العهد لم يحقق آمال اللبنانيين ووجود لبنانيين على الطرقات برهان على ذلك

حيا عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ "​الشباب​ المتواجدين على الطرقات، المتظاهرين الذين استطاعوا تحقيق بـ14 يوماً ما لم نستطيع تحقيقه في ​مجلس النواب​"، مشيراً إلى "إننا تكلمنا بالكثير من الإصلاحات قبل أن تصل الأمور إلى هذا الحدّ وحذرنا مراراً مما وصلت البلاد إليه".

وفي حديث تلفزيوني، لفت حواط إلى ان "العهد لم يحقق آمال اللبنانيين، ووجود عدد كبير من اللبنانيين على الطرقات برهان على ذلك"، مشيرا إلى "إننا وافقنا على ​التسوية الرئاسية​ بلحظة مصيرية من تاريخ البلد وكانت مرفقة بسلّة من الإصلاحات"، مفيداً بأنه "عندما نبهناهم وقلنا لهم أننا لن نصوت على موازنة 2019، هذه كانت أكبر بطاقة صفراء".