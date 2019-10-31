حالة الطرقات مساء اليوم في بعض المناطق اللبنانية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأنه "تمّ قطع الطريق في ​برج الغزال​ باتجاه ​الصيفي​ و​اوتوستراد الجية​ مفرق برجا بالاتجاهين وقطع اوتوستراد البالما بالاتجاهين".

فيما أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بـ"​قطع طريق​ ​سعدنايل​ و​تعلبايا​ و​اعتصام​ حاشد من البلدتين و​الجيش​ يحاول فتح الطريق"، مشيرًا إلى أن "المحتجين قطعوا طريق ​شتورا​ ​ضهر البيدر​ عند مفرق ​قب الياس​ بالإطارات المشتعلة"، لافتًا إلى "قطع طريق مجدل العنجر ​المصنع​".

كما افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "المحتجين قطعوا طريق تقاطع ايليا في صيدا وتجمعوا في الساحة وسط هتافات تدعو للنزول الى الشارع واستكمال التحرك، وذلك وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني في المكان"، مشيراً إلى انه "جرى قطع مستديرة مكسر العبد مدخل صيدا الشمالي وذلك بعد مسيرة جابت شوارع صيدا".

ولفت مراسل "النشرة" في بعلبك إلى "قطع طريق غزة جب جنين بالاطارات المشتعلة".