أبي رميا: لا أقبل أن أكون نائبًا ووزيرًا في الوقت نفسه

أكّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، في حديث تلفزيوني، "أنني مع الشفافية الكاملة لكل من يتولى ​القطاع العام​ أو موقع نيابي أو وزاري أو إداري في ​الدولة​"، مشيرًا الى أن "الساحات اللي امتلأت اليوم بكل لبنان، الكثير من الناس لا علاقة لهم بالأحزاب وهم غير حزبيين".

واعتبر أبي رميا أن "هذه المعاناة هي معاناة الجميع والناس تريدنا أن نهتم بشؤونها لأنها تعبت وشباب لبنان أمام خيار من إثنين: إما ​البطالة​ أو ​الهجرة​ وهناك استخفاف بمطالب الناس من قبل ​السلطة​"، مشيرة الى أن "​الكتل النيابية​ ستقوم بالتسمية وسندخل في نقاش حول شكل ​الحكومة​ وهناك كلام مسبق حول الأشخاص والأسماء".

واعتبر أن "كل ما قاله ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أبصم عليه لأنه يحقق الطموحات بما أن خطابه تضمن مطالب الشارع و​الشباب​ والحراك وأنا من بين المطالبين بأن يحمل كل من يتعاطى الشأن العام صك براءة من ​القضاء​ بالشفافية والنزاهة، و​الإنتخابات النيابية​ أقيمت منذ عام ونصف وشكلت الفرصة الديمقراطية للشعب لاختيار ممثليه في ​مجلس النواب​".

وكشف عن "أنني لا أقبل أن أكون نائباً ووزيرًا في الوقت نفسه. هذا مبدئي وأنا ثابت عليه"، متمنيًا على "كل من يعمل في الشأن العام أن يتقدم برفع السرية المصرفية والحصانة عنه".

وعن موضوع إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تساءل: "انتخابات نيابية مبكرة؟ وفق اي قانون؟ ما المطروح أمامنا اليوم من مشاريع؟"