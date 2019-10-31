NBN: الجيش يفتح طريق الناعمة بالاتجاهين وطريق الجية برجا باتجاه الجنوب

أفادت قناة الـ"NBN" بان "​الجيش​ عمل على ​فتح طريق​ ​الناعمة​ بالاتجاهين و​طريق الجية​ برجا باتجاه ​الجنوب​". فيما لفتت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي إلى أن "اوتوستراد الناعمة سالك على مسرب واحد بالاتجاهين".

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