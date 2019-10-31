حاصباني: علينا معالجة التحديات تدريجيًا ومسابقة الوقت لأنه ليس لمصلحتنا

أكّد نائب رئيس الوزراء المستقيل ​غسان حاصباني​، في حديث تلفزيوني، "أنني أتوقف عند بعض النقاط التي جاءت في كلمة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كتشكيل حكومة ترضي ​الشعب اللبناني​ وتحصل على ثقته، حكومة بعيدة من المحاصصات والتسييس وهذا ما يطالب به الناس وهو ما طالبنا به سابقًا"، مشيرًا الى أنه "على ​الكتل النيابية​ ان تسمي رئيسا للحكومة وأن تتيح له تشكيلها بعيدا من المحاصصات والحسابات السياسية، ولنر كيف ستستجيب الكتل السياسية لما سبق وطالبنا به".

وشدد على أن "دعوة رئيس الجمهورية لتطبيق القوانين القائمة شيء أساسي، لأننا رأينا بعض المشاكل التي حصلت في ملف ​الكهرباء​ جراء اصرار البعض على تعديل القانون قبل تطبيقه وتقليص دور الهيئة الناظمة وهذا خرق لمبدأ الهيئات الناظمة المستقلة وللشفافية. لذا نحن اعترضنا على هذه النقطة التي ما زالت واردة في الورقة الاصلاحية وعلينا أن نعالج التحديات الواحدة تلو الأخرى وعلينا أن نسابق الوقت لأنه ليس لمصلحتنا. ما نخشاه دائمًا أن تتحول العنواين الكبرى الايجابية - وقد تعودنا عليها منذ عقود - عند التطبيق الى تفسيرات خاطئة او التفاف حولها".

وأوضح "أننا نتكلم عن قضاء مستقل ولكن اذا كانت ​التعيينات​ و​التشكيلات القضائية​ تحصل بشكل غير شفاف وبناء على محسوبيات، فكيف يمكن ان نعتمد على ​القضاء​؟ اذ قد تحول ​محاربة الفساد​ إلى ملاحقة للاخصام السياسيين"، منوهًا بأن "كل الأمور التي طرحها الرئيس عون يمكن تحقيقها ولكن عبر آليات شفافة وعادلة وتحت مراقبة من الشعب الذي انتفض اليوم ويرفض الكلام الفضفاض ويطالب بعمل شفاف على أرض الواقع".