حزب الرامغافار: حان الوقت للسلطات لفهم رياح التغيير

أكّد رئيس ​حزب الرامغافار​ في ​لبنان​ ​سيفاك اكوبيان​ أنه "حان الوقت للسلطات لفهم أن شيئًا ما قد تغير في سلوك المجتمع. لقد سقط جدار الخوف. ولم يعد لدى الناس أي شيء يخسرونه بعد كل هذا الوقت من الزور"، مشيرًا الى أن "السلطات تصرفت يوم أمس حيث لم يتغير شيء وحاولوا تطبيق مفهوم “العمل كالمعتاد”. بالإضافة إلى المحاولة باستخفاف بعقول الناس بالحيل القديمة مثل التشكيك بأهداف الانتفاضة، اتهام ​الثورة​ بأنها نتيجة مؤامرة، نشر ​أخبار​ كاذبة على المواقع الإجتماعية، ومحاولة لكسب الوقت والرهان على ذلك".

وأوضح أن "لسوء الحظ أولئك الذين في ​السلطة​ يعيشون مرحلة الإنكار. فالمشكلة أن كلما استمروا في عدم فهم التغيير في السلوك المجتمع وكلما استمروا في تحدي الناس بغرورهم، كلما زاد رد فعل الناس. ما جرى البارحة من إعادة نزول الناس إلى الساحات وتسكير الطرقات هي مثالاً جيدًا على ما نحاول تحديده"، مشددًا على أنه "من غير المقبول من السلطات بعد اليوم كسب الوقت ومحاولة جعل الوضع يبدو عاديًا. لقد حان الوقت بأن تغير السلطات بقواعد اللعبة القديمة لأن أبناء وبنات ​الحياة​ أذكياء ومتعلمون بما يكفي مما يجعل من الصعب خداعهم بالطريقة التي اعتادوا على خداع آبائهم. لقد حان الوقت لتغيير المنهج وفهم رياح التغيير".

