هادي حبيش: سعد الحريري على رأس الحكومة هو ضرورة وحاجة

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ في حديث تلفزيوني أن "كلام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يلامس الهموم والمطالب اللبنانية"، مشيراً إلى أن "الدعوة إلى حكومة اختصاصيين هي القادرة على مواجهة الازمة في البلاد"، مؤكداً انه "لا مشكلة أن تكون ​الحكومة​ مشتركة بين اختصاصيين وسياسيين لانها تحتاج لثقة ​مجلس النواب​"، مضيفاً " وجود رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على رأس الحكومة هو ضرورة وحاجة".

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