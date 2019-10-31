مراد: نأمل الاسراع بتشكيل حكومة تلبي مطالب المواطنين وتعيد الثقة بالدولة

اعتبر الوزير في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "كلمة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، رسمت خارطة طريق للخروج من الازمة، وعلينا جميعا تلقف ما ورد فيها و​البناء​ عليه لإجتياز ​الأزمة​، تحاشيا للوقوع في الفراغ المخيف"، مشيرا الى أنه "مع ثقتنا بوعي القيادات الوطنية وإدراكها لخطورة المرحلة، نأمل الاسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب المواطنين وتعيد الثقة ب​الدولة​".

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