مواطن قطرى فاضحا تميم: الجنسية القطرية مسحوبة من عدد كبير من المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين يواصل التنكيل بالمعارضين عبر تنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابية غير القانونية التي تشمل الحبس والتنكيل وسحب الجنسية بدون أي سند قانوني يتم عبره اتخاذ مثل تلك الأمور.
ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن مواطن من قبيلة المرة القطرية يدعى علي الدعية، انتقاده للإجراءات الغاشمة التي يستخدمها تميم بن حمد أمير قطر، مؤكدا أن الجنسية القطرية التي تم سحبها من جانب عدد كبير من المواطنين لا ترضي أحدا.
وكشف المواطن القطرى أن قبيلة المرة بجميع أفرادها لديها مواقف مع عبد الله بن قاسم آل ثاني أمير البلاد الأسبق ومع أحفاده الأحق بالحكم من الشيخ تميم بن حمد ومع حفيده الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر الأمر الذي سبب لهم أزمات مع تنظيم الحمدين مطالبا مع الديوان الأميري بعدم التعرض لهم وانتهاك حقوقهم جراء ما يؤمنون به.
وأوضح موقع "قطريليكس"، أنه من ضمن القبائل التي تعرضت إلى عمليات ظلم ممنهج من جانب تنظيم الحمدين كانت قبيلة الغفران حيث قرر الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني حرمان أهالي قبيلة الغفران من جنسيتهم وحاول طردهم واستبعادهم من منازلهم الواقعة على الحدود بين قطر والسعودية حيث تم استهداف أكثر من 10 آلاف شخص وحرمانهم من جنسيتهم، فيما رفضت قبيلة الغفران ما حدث من انقلاب حمد بن خليفة على والده ليتم التنكيل بهم من جانب الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في تلك الفترة ويقرر سحب جنسياتهم.
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