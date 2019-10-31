شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اتفاقيات للبحث عن البترول واستغلاله بعدد من مناطق الجمهورية أمام طاقة النواب والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الصدد نستعرض مشروعات القوانين المزمع مناقشتها علي النحو الاتي :
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة شل إيجيبت إن.في، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة شل إيجيبت إن.في، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة ايوك برودكشن للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
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