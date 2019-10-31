شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أحمد داود اوغلو يدعم نائب إسطنبول المستقيل من حزب أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مصطفى ينر أوغلو نائب إسطنبول، دعمًا من حزب أحمد داود أوغلو، بعدما أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية، حيث شجعه سليم تامورجي، رئيس مدينة إسطنبول السابق عن حزب العدالة والتنمية الذي أصبح الآن ضمن فريق أحمد داود أوغلو، ويساعده في التجهيزات لإطلاق الحزب الجديد.

وأعلن نائب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول مصطفى ينر أوغلو، استقالته من حزبه في مؤتمر صحفي في مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان التركي)، وقال ينير أوغلو إن الرئيس وزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان قد وافق أيضًا على الاستقالة من الحزب، مشيرا إلى أن أردوغان هو من أراد ذلك.

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وتأتي تلك الاستقالة في أعقاب تغريدات نشرها ينر أوغلو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعليقًا على وفاة مجند يدعى زكريا ألتونوك، في هجوم يُعتقد أن حزب العمال الكردستاني مسئول عنه، انتقد فيها الحزب الحاكم وسياساته بعد الانقلاب المزعوم في العام ٢٠١٦، التي قادت إلى فصل الآلاف من أعمالهم ظلمًا، وإيداع عشرات الآلاف في السجون بزعم انتمائهم إلى جماعة «فتح الله جولن».