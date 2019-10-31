شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يطلب مساعدة تميم لمواجهة أزمة العقوبات الأمريكية على تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن حالة من القلق سيطرت على رجب طيب أردوغان الرئيس التركى بعد العقوبات الأمريكية المحتملة على الاقتصاد التركي؛ الأمر الذي يتطلب دعمًا مباشرًا من تميم بن حمد أمير قطر.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الاتصالات المكثفة بدأت بين الرئيس التركي ونظيره تميم بن حمد من أجل الاتفاق على شكل التعاون الثنائي بين الجانبين بعد تأزم الأوضاع الاقتصادية في تركيا بشكل أثر على شعبية أردوغان التي تهاوت بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة؛ ما يهدد أردوغان في البقاء على كرسي الحكم.

وأوضح موقع "قطريليكس"، أن أردوغان طلبت من تميم بن حمد زيادة حجم الاستثمارات في بلاده حتى تعوض الخسائر المحتملة للاقتصاد التركي مع تطبيق العقوبات الأمريكية ودخولها حيز التنفيذ حتى يكون على استعداد تام لتداعيات الحصار الاقتصادي المحتمل جراء عدوانه الغاشم على شمال سوريا؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل إصابة الآلاف وتهجير أكثر من 300 ألف شخص في فترة لم تتخطَّ 10 أيام.

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وأشار موقع قطريليكس إلى أن تميم بن حمد أعلن دعمه الكامل للاقتصاد التركي كونه في تحالف يضم إيران ليكتمل محور الشر الذي يعبث بالمنطقة ويتدخل في شؤونها الداخلية ويدعم الميليشيات الإرهابية في مختلف الدول العربية، حيث دأب تميم بن حمد خلال السنوات الماضية على دعم الاقتصاد التركي بمليارات الدولارات؛ ما وضع الاقتصاد الوطني في مأزق كبير تهاوت معه مؤشرات النمو الاقتصادي وتجميد مشاريع البنية التحتية مقابل دعم الإرهاب والميليشيات المسلحة.