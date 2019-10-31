شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يفتتح منافذ لببيع السلع الغذائية والدواجن واللحوم البلدي بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح حزب الحرية المصري، بمحافظة مطروح تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب وياسر غنيم أمين المحافظة، عدد من المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية والدواجن الحيه واللحوم البلدي بأسعار مخفضة.

وصرح أمين محافظة مطروح لحزب الحرية المصري، فى بيان للحزب أن المبادرة تأتي دعما للمواطن وتخفيفا عن كاهله ، ومن المقرر أن يصل التخفيض علي المواد الغذائية ل 25% علي أن يكون سعر الدواجن مرتبطا بسعر البورصه ويضاف واحد جنية للربح ، بالإضافة للحوم البلدي التى يصل سعرها لـ 85 جنيه للكيلو الواحد.

وأوضح غنيم، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار مساهمة حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، لمساندة المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تقوم بها الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح الحزب، أن هذا يأتى في إطار خطة الحزب التخفيف عن كاهل المواطنين قدر المستطاع، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بأن يتشارك الجميع في توفير " حياة كريمة " للمواطنين ، وشدد البيان على أن الحزب يسعى بالقدر المستطاع الى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من غير القادرين سواء عن طريق المعارض الخيرية أو القوافل الطبيه أو تقديم الخدمات الممكنة داخل المحافظات.

Advertisements