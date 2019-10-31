محافظ قنا ينعي استشهاد رئيس مباحث قوص

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي : نعى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ببالغ الحزن والآسى استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص، أثناء حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بمركز قفط . ويتقدم المحافظ والأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، متمنيين الشفاء العاجل لأميني الشرطة المصابين. وأكد المحافظ على الدور الوطني الذي يبذله جهاز الشرطة وما يقدمونه من تضحيات وشهداء ضاربين نموذجًا ومثالاً في التضحية والدفاع عن الوطن من أجل تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري.

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