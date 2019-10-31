بالصور.. استنفار أمني بمستشفى قنا العام لاستقبال جثمان رئيس مباحث قوص

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي

شهدت مستشفى قنا العام حالة من الاستنفار الأمني، اليوم الخميس، عقب استشهاد الرائد باسم فكري أحمد طه، رئيس مباحث مركز قوص، خلال مطاردة أحد المتهمين الجنائيين، لإيداع جثمان الشهيد بالمشرحة المركزية، لحين مراسم الجنازة العسكرية غدًا بعد صلاة الجمعة، بمشاركة مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد.

كانت مديرية أمن قنا قد أعلنت عن استشهاد الرائد باسم فكري أحمد طه، رئيس مباحث قوص، خلال مطاردته أحد المتهمين الجنائيين على رأس قوة أمنية، كما أصيب ٢ من أمناء الشرطة هما يمني جمال حسن، بطلق ناري بالكتف، وأشرف عباس أحمد، بكدمات وجروح، وتم نقلهما إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج اللازم.