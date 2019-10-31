هنية يتعهد باحترام حماس لنتائج الانتخابات الفلسطينية المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم الخميس، بأن الحركة سوف تحترم نتائج الانتخابات العامة.

وقال هنية في بيان إن حماس سوف تتعامل مع الانتخابات بشكل إيجابي كامل "طالما توفر لها أسباب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وحسب البيان أجرى هنية اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي لوضعهم في صورة آخر التطورات السياسية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالموقف من إجراء الانتخابات العامة.

وأورد البيان أن هنية هاتف كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، وقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، واستعرض موقف الحركة والقوى الفلسطينية باتجاه إجراء الانتخابات العامة.

واعتبر هنية أن "هذه الخطوة منسجمة مع قناعات الحركة بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة والخيارات الديمقراطية".

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وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على "ضرورة تحقيق موجبات تأمين القاعدة الصلبة لنجاح هذه الانتخابات، وإجراءاتها وسلامتها واحترام نتائجها".

ونقل البيان عن أبو الغيط أنه سوف يرسل فرقا للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

من جهته، صرح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل في تصريحات تلفزيونية، أن وفد لجنة الانتخابات سيعود إلى غزة الأحد المقبل لاستكمال المشاورات مع الفصائل حول إجراء الانتخابات العامة.

وكان وفد لجنة الانتخابات أجرى مباحثات مع قيادة حركة حماس وممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة بشأن إجراء انتخابات تشريعية تليها بعد ثلاثة أشهر انتخابات رئاسية.

وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في العام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان) فيما أجريت قبل ذلك بعام آخر انتخابات رئاسية وفاز فيها محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.