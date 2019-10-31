تونس: إيقاف 10 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف 10 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بولاية نابل تمكنت من ضبط مركب صيد مجهز بمحرك قبالة سواحل جزيرة زمبرة، على متنه 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و38 عاما، وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا.

وباستشارة النيابة العامة، أمرت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بولاية نابل تمكنت من ضبط مركب صيد مجهز بمحرك قبالة سواحل جزيرة زمبرة، على متنه 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و38 عاما، وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا.وباستشارة النيابة العامة، أمرت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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