رئيس الوزراء الباكستاني يثمن الدعم المُقدم من البنك الدولي إلى حكومته

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، التزام حكومته بتعزيز الاقتصاد وضمان الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية والضريبية في البلاد. وأشار خان - خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد اليوم مع رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" والوفد المرافق له الذي يزور باكستان حاليًا - إلى أن تحسين ممارسة أنشطة الأعمال وتوسيع شبكة الضريبة وتحريك الموارد المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي مدرج في قائمة أولويات حكومته، مُثنيًا على الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي لباكستان، كما أبلغ عن مبادرات حكومته التي تهدف للحد من الفقر وتمكين الشباب، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

من جانبه، أشاد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالإصلاحات التي تتخذها الحكومة الباكستانية لتحسين واستقرار الاقتصاد في البلاد. والوفد المرافق له الذي يزور باكستان حاليًا - إلى أن تحسين ممارسة أنشطة الأعمال وتوسيع شبكة الضريبة وتحريك الموارد المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي مدرج في قائمة أولويات حكومته، مُثنيًا على الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي لباكستان، كما أبلغ عن مبادرات حكومته التي تهدف للحد من الفقر وتمكين الشباب، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.من جانبه، أشاد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالإصلاحات التي تتخذها الحكومة الباكستانية لتحسين واستقرار الاقتصاد في البلاد.

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