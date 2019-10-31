مقتل ثلاثة إرهابيين من داعش في كمين جنوب غرب كركوك العراقية

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي اليوم الخميس عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي بكمين جنوب غرب محافظة كركوك.

وقالت هيئة الحشد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "قوة من اللواء 16 في

الحشد الشعبي نصبت كمينا محكما لعناصر بتنظيم داعش الإرهابي في قرية تل الجول جنوب غرب كركوك، مما أسفر عن قتل ثلاثة عناصر بالتنظيم".