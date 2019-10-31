الاحتجاجات في لبنان تدخل أسبوعها الثالث دون أن تتراجع

دخلت الاحتجاجات في لبنان أسبوعها الثالث، اليوم الخميس، دون مؤشر على تراجعها فيما ينتظر اللبنانيون كلمة لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وقطع المتظاهرون مجدداً طرقاً رئيسية وفرعية في مناطق لبنانية عدة.

وبعد يومين من تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، ما يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة.

وتأخر موعد بدء الاستشارات النيابية التي سيقوم بها الرئيس ميشال عون لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء. لكن عون سيتوجه بكلمة إلى اللبنانيين مساء اليوم في الذكرى الثالثة لوصوله إلى سدة الرئاسة.

وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة «الاستمرار في تصريف الأعمال» إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ورغم إصرار بعض المتظاهرين على إبقاء الطرق مغلقة، نجح الجيش اللبناني قبل ظهر اليوم الخميس في فتح معظمها وسط انتشار أمني كثيف.

وحصل الأمر نفسه الأربعاء وعادت حركة السير إلى طبيعتها خلال النهار، إلا أن المشهد تبدّل مساءً بعدما اجتاح المحتجّون الشوارع مجدداً، انطلاقاً من طرابلس في الشمال وصولاً إلى مناطق أخرى في الوسط الساحلي وفي العاصمة بيروت والجنوب، مؤكدين أنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق كل مطالبهم بمحاربة الفساد وتحسين الظروف المعيشية وإنقاذ الوضع الاقتصادي.

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وبعد نحو أسبوعين من الإغلاق، فتحت بعض المدارس والجامعات أبوابها اليوم الخميس فيما فضلت أخرى الإبقاء على أبوابها مغلقة.

أما المصارف، فأكدت الأربعاء أنها ستستأنف «العمل الطبيعي ابتداءً من يوم الجمعة» وسط تخوف المواطنين الذين يخشون انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار بمجرد أن تفتح المصارف أبوابها مع ازدياد الطلب.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دعا إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة لتجنب انهيار اقتصادي.

وفيما تتنوع مطالب المتظاهرين بين منطقة وأخرى، إلا أن غالبيتهم يرون أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن، بعد تشكيل حكومة اختصاصيين، إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد

وأعلن الحريري الثلاثاء استقالة حكومته «تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير». وتلقى المتظاهرون في كافة المناطق اللبنانية خبر الاستقالة بالترحيب والهتافات احتفالاً بما حققه حراكهم الشعبي الذي بدأ في 17 أكتوبر الجاري وتسبب بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف.