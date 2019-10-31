كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السوري: أردوغان ما هو إلا وكيل أمريكي في هذه الحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، على أن دونالد ترامب، أفضل رئيس أمريكي، كما انقلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على سوريا.

ٌوقال الرئيس السوري: إن ترامب أفضل رئيس أمريكي، لأنه أكثر رئيس شفافية، وترامب يقول بصراحة، نحن نريد النفط، وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية".

وتابع الأسد "علينا أن لا نراهن على أي رئيس أمريكي، وكل ما يقوله الأمريكي ليس له مصداقية".

وأضاف: "أما بالنسبة للجيش التركي، فهو الوكيل الأمريكي في هذه الحرب وعلينا أن نترك المجال الى العملية السياسية، وإن لم تعط نتائج نتجه باتجاه الحرب، وكان الجيش التركي في البداية على اتفاق مع الجيش السوري، إلى أن انقلب عليه أردوغان، وعلينا أن لا نحول تركيا إلى عدو، وذلك بالتنسيق مع روسيا وإيران".

وأشار الرئيس السوري إلى أن أردوغان يحاول أن يظهر وكأنه صاحب قرار، ولكنه وكيل أمريكي في هذه الحرب.

وقال الأسد: الأمريكي محتل، ولا نأخذ على تصريحاته، وأردف "هناك أولويات عسكرية، وعندما نصل إلى المنطقة الموجود فيها القوات الأمريكية، سنهيئ الدعم لأية مقاومة ضد المحتل".

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد كشفت في وقت سابق، عن خططها لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجددا بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون: أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم بالتنسيق مع الشركاء بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تعزيز وضعها العسكري في سوريا بعتاد إضافي بهدف منع فلول تنظيم "داعش" أو قوى أخرى من السيطرة على حقول النفط".