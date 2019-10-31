كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد: سوريا لم تسمع بمقتل البغدادي إلا من خلال الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، أن سوريا لم تسمع بمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إلا من خلال وسائل الإعلام.

وقال الرئيس السوري: "لم نسمع بموضوع مقتل البغدادي سوى من خلال الإعلام"، وذلك خلال تصريحات له، للقناة الإخبارية السورية الرسمية.

وتابع الأسد: "ربما تم ذكر سوريا في ذلك الموضوع، من أجل إضفاء مصداقية عليه، لكننا لا نعلم إن كانت التصفية قد حصلت أم لا".

وتساءل الرئيس السوري قائلا: لماذا قاموا بإخفاء كل شيء عن مقتل البغدادي؟.

وأردف بقوله "كل ما يتعلق بهذا الموضوع (مقتل البغدادي) هو خدعة سيعاد إنتاج البغدادي وربما [داعش]".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أقر بمقتل البغدادي، وأعلن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خليفة له.