كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يعلن موقفة من الإعتداء التركي علي سوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، إنه يدعم التظاهرات السلمية في لبنان، فمن حق الشعب اللبناني أن يعرب عن غضبة من قياداته وحكامه، الذين تسببوا في تدهور الحالة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية في بلاده، مشيرا إلي أن الشعب يستعمل حقة بكل سلمية دون تخريب أو تدمير.



أوضح رئيس البرلمان العربي، بشأن الوضع في اليمن، أن القوات العربية بدئت بالإنسحاب من اليمن اليوم، بعد تطهيرها وتركها للشعب اليمني لكي يحدد مصيره، كما تطرق خلال كلمته بالجلسه الأولي لدور العنقاد الرابع للفصل التشريعي بالبرلمان العربي، أنه يرفض تدخل أي دولة في الشأن الداخلي لكافة الدول العربية.

كما أشار إلى ما تقوم به تركيا إتجاه الدولة السوريه، مشددا علي أن البرلمان يرفض العدوان التركي علي الشعب السوري خاصة وأنها دولة غير عربية وليس من حقها التدخل او العدوان علي اي شعب عربي.



واختتم كلمته قائلا: نحن شعوب لديها سيادة ولن نقبل بالتدخل في شئوننا.

