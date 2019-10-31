كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي: لا تهاون في حق الشعب المصري من مياه النيل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، علي أنه لا تهاون في حق مصر المائي حيث أنه من حق الشعب المصري الإكتفاء من مياه نهر النيل طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرا إلي أن هناك حاله من التحدي للدولة المصرية من خلال الشح المائي.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن البرلمان يدعم الشعب المصري بصفته ممثل للشعوب العربية لا للأنظمة، معلننا تضامنه مع مصر قيادا وشعبا، فنهر النيل حق أصيل للشعب المصري لا يمكن التفاوض عليه أو التنازل عنه.



كما لفت السلمي، إلي أن العلاقات العربية مع أثيوبيا، والتي لا تقف عند حد أنها دوله جوار فحسب، بل أنها دولة تجمعها صداقات قوية بالدول العربية، موضحا أنه لا يجب أن تتحول أزمة سد النهضة إلي نزاع بل يجب التفاوض بشكل واضح دول الإخلال بالمواثيق والمعاهدات، التي تجمع دول حوض النيل.